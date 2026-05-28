التضامن تشارك فى ورش “الحرف اليدوية كفرصة اقتصادية مستدامة”

شاركت المهندسة انجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ، في ورشة عمل تحت عنوان "الحرف اليدوية كفرصة اقتصادية مستدامة"، والتي نظمتها وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت.

واستعرضت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية رؤية الصندوق والمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي حول آليات نجاح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة أن نجاح المشروعات لا يعتمد فقط على جودة المنتج، وإنما على تكامل المنظومة بما يشمل دراسة السوق، والتمويل المناسب، والتدريب، والتسويق، وربط المشروعات بسلاسل القيمة، بما يضمن الاستدامة الاقتصادية وتحقيق فرص نمو حقيقية للمستفيدين.

كما قامت اليمانى بشرح "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" التي تقودها وزارة التضامن الاجتماعي، باعتبارها إطارًا متكاملاً للتحول من الدعم إلى التمكين والإنتاج، حيث تعتمد المنظومة على التكامل بين البنية التكنولوجية، والخدمات المالية وغير المالية، والبنية المعلوماتية، والشراكات المؤسسية بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما يسهم في توفير حلول تمويلية وتنموية متكاملة للفئات المستهدفة.

واستعرضت كذلك المنتجات والخدمات المختلفة التي تقدمها المنظومة، والتي تشمل التمويل متناهي الصغر، وبرامج التشغيل، والتسويق المحلي والدولي والرقمي، وبرامج الأصول الإنتاجية، والتأمين متناهي الصغر، إلى جانب أدوات الإدخار والإقراض الرقمي، بما يدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين ويعزز فرص وصولهم للأسواق.

وأكدت المهندسة انجي اليماني أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يعمل كذراع تنفيذي تنموي لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع محافظات الجمهورية، من خلال دعم الصناعات الريفية والبيئية، وتمكين المرأة والشباب، والتوسع في الاقتصاد الأخضر، وربط المشروعات المحلية بالأسواق وسلاسل القيمة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.