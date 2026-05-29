وزيرة الثقافة تفتتح غرام في الكرنك على مسرح البالون بحضور جماهيري كبير

افتتحت الدكتورة چيهان زكي وزيرة الثقافة العرض الغنائي الإستعراضي "غرام في الكرنك"، من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم والذي أقيم على خشبة مسرح البالون.

العرض الغنائي الإستعراضي غرام في الكرنك يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة چيهان زكي وتوجيهاتها بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

كما حضر إفتتاح العرض الغنائي الإستعراضي غرام في الكرنك الفنان أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح، الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة، الفنان والمخرج وليد عوني، الناقد طارق الشناوي، وكوكبة من قيادات وزارة الثقافة.

غرام في الكرنك عرض غنائي إستعراضي قصته مستوحاه من فيلم غرام في الكرنك الذي تم إنتاجه عام 1967 وهو يعبر عن الهوية المصرية.

بدأ الإفتتاح بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وعرض غرام في الكرنك بطولة مجموعة من راقصي وراقصات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية .. رؤية موسيقية المايسترو محمود صادق .. ديكور محمد جابر .. إضاءة عز حلمي .. ملابس هبة جودة .. ماكياج إسلام عباس .. مونتير وفيديو ماكينج عبدالرحمن غريب .. مخرجان مساعدان محمد عمر، أحمد مصطفى .. مخرج منفذ أحمد شعراوي .. رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية..

وكان الفنان تامر عبدالمنعم مخرج غرام في الكرنك قد أعرب عن قمة سعادته أن يخرج العرض الغنائي الإستعراضي غرام في الكرنك خلال فترة رئاسته للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

وقال عبدالمنعم : شرف عظيم لي أن أكون مخرجا لهذا العرض الكبير لفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية.