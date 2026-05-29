عمرو الدردير: محمد هاني يقدم أفضل مواسمه

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بأداء محمد هاني لاعب الأهلي ومنتخب مصر خلال هذا الموسم.

وكتب الدردير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ محمد هاني يقدم أفضل موسم في تاريخه ، ويصل الى الأسيست العاشر له هذا الموسم ".



احتفل لاعبو منتخب مصر بالتتويج بلقب كأس العاصمة الجديدة، عقب الفوز على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

حرص منتخبا مصر وروسيا على تكريم طاقم حكام المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، حيث أقيم ممر شرفي للحكام قبل انطلاق اللقاء، إلى جانب منحهم ميداليات تذكارية في أجواء مميزة.