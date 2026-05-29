زرع النخاع.. معلومات صادمة لا تعرفها من قبل.. تعرف عليها

زرع نخاع العظم هو علاج متخصص لمرضى أنواع معينة من السرطان أو أمراض أخرى.

تتضمن هذه العملية أخذ خلايا موجودة في نخاع العظم (الخلايا الجذعية)، وتنقيتها، ثم إعادتها إما إلى المتبرع (المريض) أو إلى شخص آخر. يهدف زرع نخاع العظم إلى نقل خلايا نخاع عظم سليمة إلى المريض بعد معالجة نخاعه المصاب للقضاء على الخلايا غير الطبيعية.

يُستخدم زرع نخاع العظم بنجاح لعلاج أمراض مثل اللوكيميا، والأورام اللمفاوية، وفقر الدم اللاتنسجي، واضطرابات نقص المناعة، وبعض أنواع الأورام الصلبة منذ عام ١٩٦٨.

لماذا تُجرى عملية زرع نخاع العظم؟

يهدف زرع نخاع العظم إلى علاج العديد من الأمراض وأنواع السرطان. عندما تكون جرعات العلاج الكيميائي أو الإشعاعي اللازمة لعلاج السرطان عالية جدًا لدرجة أنها تُلحق ضررًا دائمًا أو تُدمر الخلايا الجذعية لنخاع العظم، قد يصبح زرع نخاع العظم ضروريًا. كما قد يكون زرع نخاع العظم ضروريًا أيضًا في حال تدمير نخاع العظم بسبب مرض ما.

يُمكن استخدام زرع نخاع العظم للأغراض التالية:

استبدال نخاع العظم المريض وغير الفعال بنخاع عظم سليم وفعال (في حالات مثل اللوكيميا، وفقر الدم اللاتنسجي، وفقر الدم المنجلي).

تجديد جهاز مناعي جديد لمكافحة اللوكيميا الموجودة أو المتبقية أو أنواع السرطان الأخرى التي لم يُقضَ عليها بالعلاج الكيميائي أو الإشعاعي المستخدم في الزرع.

استبدال نخاع العظم واستعادة وظيفته الطبيعية بعد إعطاء جرعات عالية من العلاج الكيميائي و/أو الإشعاعي لعلاج ورم خبيث، وتُسمى هذه العملية غالبًا بالإنقاذ.

استبدال نخاع العظم بنخاع سليم وراثيًا لمنع تفاقم الضرر الناتج عن الأمراض الوراثية (مثل متلازمة هيرلر وضمور المادة البيضاء الكظري).

يجب دراسة المخاطر والفوائد بدقة مع طبيبك المختص وأخصائيي زراعة نخاع العظم قبل إجراء العملية.

مخاطر زرع النخاع



قد تنطوي عملية زرع نخاع العظم على مخاطر عديدة. يعاني بعض الأشخاص من مشاكل طفيفة بعد العملية، بينما قد يُصاب آخرون بمضاعفات خطيرة تستدعي العلاج أو دخول المستشفى. في بعض الأحيان، قد تُهدد هذه المضاعفات الحياة.

تعتمد المخاطر على عوامل عديدة، منها المرض أو الحالة التي استدعت الزرع، ونوع الزرع، وعمر المريض، وحالته الصحية العامة.

تشمل المضاعفات المحتملة لزرع نخاع العظم ما يلي:

فشل الخلايا الجذعية

تلف الأعضاء.

العدوى.

إعتام عدسة العين.

العقم.

الإصابة بأنواع جديدة من السرطان.

الوفاة.