لإنهاء إجراءات الدفن.. استعدادات لخروج جثمان والدة الفنان أحمد حلمي من المستشفى

تستعد أسرة الفنان أحمد حلمي لإنهاء إجراءات خروج جثمان والدته من المستشفى تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير، عقب وفاتها في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حالة من الحزن بين أفراد الأسرة والمقربين.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الراحلة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، قبل نقل الجثمان إلى مقابر الأسرة لدفنه، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء لتقديم واجب العزاء والمشاركة في مراسم التشييع.



وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا عقب إعلان الوفاة، حيث حرص عدد من الفنانين والجمهور على تقديم رسائل التعزية والدعاء للفقيدة بالرحمة ولأسرتها بالصبر والسلوان.