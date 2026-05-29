برلماني: القضاء على البيروقراطية خطوة أساسية لتحقيق طفرة صناعية وجذب الاستثمارات

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في ظل توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار، لما يمثله من دور مهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار "مسعود" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إلى ضرورة إنشاء لجان متابعة لحل مشكلات المستثمرين بشكل فوري، مع التوسع في التحول الرقمي وتقليل التعامل الورقي داخل الجهات الحكومية، بما يحد من التعطيل ويوفر الوقت والتكلفة على المستثمرين.

منح حوافز إضافية للمصانع الجادة

كما طالب عضو النواب بضرورة منح حوافز إضافية للمصانع الجادة، وتسهيل تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتوفير نافذة موحدة لخدمة المستثمرين، مؤكدا أن القضاء على البيروقراطية خطوة أساسية لتحقيق طفرة صناعية وجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بعد أن أكد المهندس محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات المتوسطة و الصغيرة المركزى بحزب مستقبل وطن أن ملف التراخيص الصناعية أصبح واحدًا من أخطر التحديات التي تواجه الاستثمار والإنتاج في مصر، مشيرًا إلى أن المستثمر الصناعي لا يزال عالقًا بين تعدد الجهات الرقابية، وطوابير الموافقات، وتعقيد الإجراءات، وهو ما ينعكس سلبًا على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.