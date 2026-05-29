تداول 3 آلاف طن بضائع و237 شاحنة بميناء نويبع البحري بجنوب سيناء

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم /الجمعة/، أن ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء شهد تداول 3 آلاف طن بضائع و237 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن هي: أيلة والحسين وسينا.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ 6 سفن، وتم تداول 3300 طن بضائع عامة ومتنوعة، و306 شاحنات و31 سيارة.

وأوضح البيان أن حركة الواردات شملت استقبال 2100 طن بضائع، و274 شاحنة، و31 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات تداول 1200 طن بضائع و32 شاحنة.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الركاب المترددين على موانئ الهيئة سجل وصول وسفر 392 راكبًا، وذلك ضمن انتظام الحركة التشغيلية بموانئ البحر الأحمر.