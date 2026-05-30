ودائع البنوك تقفز إلى 15.9 تريليون جنيه.. والدولار يتحرك بين 52.13 و52.29 جنيهًا

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مع بداية تعاملات اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحى المبارك، دون أي تغييرات تذكر على مستوى السوق الرسمية، بالتزامن مع استمرار عطلة البنوك التي أقرها البنك المركزي المصري.



أقل سعر للدولار



سجل أقل سعر للدولار 52.13 جنيهًا للشراء و52.23 جنيهًا للبيع في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني، فيما بلغ ثاني أقل سعر 52.15 جنيهًا للشراء و52.25 جنيهًا للبيع في بنكي الكويت الوطني وفيصل الإسلامي.



متوسط المركزي



ووصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 52.21 جنيهًا للشراء و52.35 جنيهًا للبيع، في ظل استقرار كامل لسوق الصرف خلال فترة الإجازات الرسمية.



أسعار أغلب البنوك



سجل الدولار 52.18 جنيهًا للشراء و52.28 جنيهًا للبيع في بنوك التجاري الدولي CIB وأبوظبي التجاري وHSBC، كما استقر عند مستويات متقاربة في عدد من البنوك الكبرى، من بينها الأهلي المصري ومصر وكريدي أجريكول والعربي الإفريقي وأبوظبي الأول.



أعلى سعر للدولار



وجاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.29 جنيهًا للشراء و52.39 جنيهًا للبيع، بينما سجل ثاني أعلى سعر 52.28 جنيهًا للشراء و52.38 جنيهًا للبيع في بنكي سايب والتعمير والإسكان.



تأثير الإجازة



ويأتي استقرار الدولار نتيجة توقف العمل بالبنوك منذ الثلاثاء الماضي، تنفيذًا لقرار البنك المركزي بمنح العاملين بالجهاز المصرفي إجازة متصلة لمدة سبعة أيام تنتهي الإثنين المقبل.



نمو الودائع



وفي سياق متصل، ارتفع إجمالي ودائع البنوك إلى 15.9 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.7 تريليون جنيه في نوفمبر السابق، ما يعكس استمرار نمو السيولة داخل القطاع المصرفي.



زيادة الودائع الحكومية



وأظهر تقرير البنك المركزي ارتفاع الودائع الحكومية إلى 3.125 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 3.1 تريليون جنيه في نوفمبر السابق، مدعومة بزيادة الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية.



صعود الودائع الخاصة



كما ارتفعت الودائع غير الحكومية إلى 12.8 تريليون جنيه خلال ديسمبر 2025، مقارنة بـ12.62 تريليون جنيه في نوفمبر، فيما سجلت الودائع بالعملة المحلية نحو 9.7 تريليون جنيه بنهاية العام.