قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط صارمة لمنح تراخيص التنقيب عن الآثار
بسعر سيارة.. شاهد| أغلى الهواتف القابلة للطي في العالم
بربع كيلو لحمة مفرومة... طريقة عمل سندوتشات كفتة
عملية سرية في هرمز.. سفن تعبر المضيق بإطفاء أجهزة التتبع بإشراف أمريكي
دعاء رابع يوم عيد الأضحى.. الإفتاء: رددوه 3 مرات حتى المغرب
رئيس الوزراء يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي الشريف
آخر أيام التشريق.. 13 حقيقة ودعاء لا يرد يجعلك تغتنمه الآن
حدائق القناطر الخيرية تستقبل 30 ألف مواطن في أول أيام عيد الأضحى
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 3 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء
مصر أولًا.. شوبير مهاجما التعصب الكروي: منكم لله اللي قلبتوها أهلي وزمالك
سعر الذهب الآن في مصر
طقس رابع أيام العيد.. ارتفاع تدريجي للحرارة وأمطار تضرب هذه المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ودائع البنوك تقفز إلى 15.9 تريليون جنيه.. والدولار يتحرك بين 52.13 و52.29 جنيهًا

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مع بداية تعاملات اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحى المبارك، دون أي تغييرات تذكر على مستوى السوق الرسمية، بالتزامن مع استمرار عطلة البنوك التي أقرها البنك المركزي المصري.
 

أقل سعر للدولار
 

سجل أقل سعر للدولار 52.13 جنيهًا للشراء و52.23 جنيهًا للبيع في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني، فيما بلغ ثاني أقل سعر 52.15 جنيهًا للشراء و52.25 جنيهًا للبيع في بنكي الكويت الوطني وفيصل الإسلامي.
 

متوسط المركزي
 

ووصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 52.21 جنيهًا للشراء و52.35 جنيهًا للبيع، في ظل استقرار كامل لسوق الصرف خلال فترة الإجازات الرسمية.
 

أسعار أغلب البنوك
 

سجل الدولار 52.18 جنيهًا للشراء و52.28 جنيهًا للبيع في بنوك التجاري الدولي CIB وأبوظبي التجاري وHSBC، كما استقر عند مستويات متقاربة في عدد من البنوك الكبرى، من بينها الأهلي المصري ومصر وكريدي أجريكول والعربي الإفريقي وأبوظبي الأول.
 

أعلى سعر للدولار
 

وجاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.29 جنيهًا للشراء و52.39 جنيهًا للبيع، بينما سجل ثاني أعلى سعر 52.28 جنيهًا للشراء و52.38 جنيهًا للبيع في بنكي سايب والتعمير والإسكان.
 

تأثير الإجازة
 

ويأتي استقرار الدولار نتيجة توقف العمل بالبنوك منذ الثلاثاء الماضي، تنفيذًا لقرار البنك المركزي بمنح العاملين بالجهاز المصرفي إجازة متصلة لمدة سبعة أيام تنتهي الإثنين المقبل.
 

نمو الودائع
 

وفي سياق متصل، ارتفع إجمالي ودائع البنوك إلى 15.9 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.7 تريليون جنيه في نوفمبر السابق، ما يعكس استمرار نمو السيولة داخل القطاع المصرفي.
 

زيادة الودائع الحكومية
 

وأظهر تقرير البنك المركزي ارتفاع الودائع الحكومية إلى 3.125 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 3.1 تريليون جنيه في نوفمبر السابق، مدعومة بزيادة الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية.
 

صعود الودائع الخاصة
 

كما ارتفعت الودائع غير الحكومية إلى 12.8 تريليون جنيه خلال ديسمبر 2025، مقارنة بـ12.62 تريليون جنيه في نوفمبر، فيما سجلت الودائع بالعملة المحلية نحو 9.7 تريليون جنيه بنهاية العام.

الدولار اسعار الدولار سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

أحمد ياسر ريان

4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري

شباب بلوزداد

المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

طاهر ابو زيد

تصريحات نارية من طاهر أبو زيد عن صفقات الأهلي وإمام عاشور

الاتربى

رئيس البنك الأهلي يعتذر عن أزمة السحب النقدي: المصريون سحبوا 100 مليار جنيه خلال 9 أيام قبل العيد

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

5 أيام إجازة رسمية الشهر المقبل

بعد عيد الأضحى.. 5 أيام إجازة رسمية الشهر المقبل

ترشيحاتنا

فيلم الست

«الست» يتصدر نسب المشاهدة في مصر.. تفاصيل

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

شمس البارودي

حتوحشوني.. شمس البارودي تعلن غيابها عن السوشيال لسبب غريب

بالصور

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

Great Han
Great Han
Great Han

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد