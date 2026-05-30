خدمة على مدار الساعة.. نجاح منظومة المجازر الحكومية في عيد الأضحى بالغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، انتظام أعمال ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في ثالث وآخر أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار المتابعة المستمرة لضمان تقديم خدمة آمنة ومنظمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وشهدت المجازر الحكومية بالمحافظة، اليوم، ذبح ٤٠٩ أضاحي، وسط انتظام كامل في العمل، وتواجد الفرق البيطرية وأطقم التشغيل على مدار الساعة، مع استمرار تقديم الخدمة مجانًا طوال أيام العيد.

تحرك تنفيذي

وأكد المحافظ أن إجمالي ما تم ذبحه داخل المجازر الحكومية خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة بلغ ١٬٥٧٤ أضحية، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال الكبير يعكس نجاح منظومة المجازر الحكومية في تقديم خدمة حضارية وآمنة للمواطنين، والحد من الذبح العشوائي بالشوارع.

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على أن المحافظة وفّرت جميع أوجه الدعم داخل المجازر، مع رفع درجة الاستعداد القصوى، وتوفير الإشراف البيطري الكامل لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما وجّه المحافظ باستمرار أعمال النظافة والتطهير داخل المجازر ومحيطها، للحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة، موجّهًا الشكر للأطباء البيطريين وأطقم العمل على جهودهم طوال أيام العيد.

مجازر الأضاحي

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نعمة عارف، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن أعمال المتابعة والكشف البيطري تمت بصورة منتظمة داخل جميع المجازر، مع تواجد الأطباء البيطريين على مدار اليوم لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمة بالشكل اللائق للمواطنين.