بإطلالة كلاسيك.. داليا البحيري تتألق في إيطاليا

حرصت الفنانة داليا البحيري ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في إيطاليا.

إطلالة داليا البحيري

ظهرت داليا البحيري بإطلالة كلاسيك حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مع توب بني ذا أكمام مكشوفة و نسقت معهما بليزر كاروهات أنيق.

انتعلت داليا البحيري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج مع حقيبة يد بنفس اللون، تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت داليا البحيري على الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.