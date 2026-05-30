غدا.. الأردن يواجه سويسرا وديا استعدادا للمشاركة في مونديال 2026

يخوض المنتخب الأردني لكرة القدم "النشامى" مواجهة ودية قوية أمام منتخب سويسرا غدا “الأحد”، ضمن استعداداته للمشاركة التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب "كيوبين بارك" بمدينة سانت جالن السويسرية، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المغربي جمال سلامي للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق منافسات المونديال.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الأردني سويسرا بعد المباراة متوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض مواجهة ودية أخرى أمام منتخب كولومبيا يوم 7 يونيو المقبل بمدينة سان دييجو، في آخر اختبار ودي قبل المشاركة الرسمية في كأس العالم.

ويعسكر المنتخب الأردني خلال البطولة في مدينة بورتلاند الأمريكية، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ويشارك منتخب الأردن في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نجح في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى مونديال 2026.