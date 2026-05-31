7 اختصاصات لمجلس الخدمة المدنية .. طبقًا للقانون | تعرّف عليها

حدد قانون الخدمة المدنية ، مهام و اختصاصات مجلس الخدمة المدنية، حيث نص القانون على أن يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد.



ويقوم المجلس على وجه الخصوص بالمهام الآتية:



- إبداء الرأى فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.

- تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـة للخدمة المدنية.

- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.

- إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية.

- تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.

- إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية.

- إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفى الخدمة المدنيــــــة.



ووفقاً للقانون، يشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:



- رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

- رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.

- رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

ـ عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.