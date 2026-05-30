خلاف على الأجرة.. ضبط سائق تعدى على سيدة بالضرب والسب في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن التضرر من قيام قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى بالتعدى على إحدى السيدات بالسب والضرب بالجيزة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا من إحدى السيدات، مصابة بسحجات باليد، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، بتضررها من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى لقيامه بالتعدى عليها بالسب وحال انصرافه قامت بالإمساك بالسيارة قيادته، ما نتج عنه سقوطها أرضاً وحدوث إصابتها المنوه عنها لخلافات بينهما حول قيمة الأجرة.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها الظاهر بمقطع الفيديو، سائق، بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

بمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.