3 أشهر بلا رئيس.. مستحقات متوقفة ومشروعات مهددة داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية
دعم قوي للباحثين والمربين.. الزراعة تقترب من افتتاح فرع جديد للأغذية والأعلاف بسخا

البحوث الزراعية
شيماء مجدي

تفقد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، آخر التجهيزات الخاصة بإنشاء فرع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمقر محطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ ، وذلك في إطار تكليفات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  بمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الإمكانات البحثية والفنية المتاحة،

ورافق رئيس مركز البحوث الزراعية خلال جولته الميدانية: الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور سعد موسى نائب رئيس المركز والمشرف على العلاقات الخارجية، والدكتور محمد الخولي أمين عام المركز، والدكتور محمد الشربيني مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، والدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، وبعض مديري المعاهد البحثية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات البحثية المختلفة التابعة لمركز البحوث الزراعية.

وخلال الزيارة تفقد الدكتور عادل عبد العظيم، أعمال التجهيزات الجارية بالفرع الجديد، ومتابعة معدلات التنفيذ والاستعدادات الخاصة بتشغيل المعامل، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومحطة البحوث الزراعية بسخا، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات البحثية والفنية المتاحة لدى مختلف الجهات.

من جهته قال الدكتور محمد الشربيني مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف،  أن إنشاء فرع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بسخا يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية، ويعكس أهمية العمل المؤسسي المشترك في دعم منظومة تحليل الأغذية والأعلاف وتقديم خدمات متميزة للباحثين والمنتجين والمربين بمحافظات الدلتا.

وشارك في الجولة: الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور وليد يحيى مدير معهد بحوث القطن، والدكتور حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، والدكتور فتح الله حسن رئيس قطاع الإنتاج، بالإضافة إلى عدد كبير من العلماء والباحثين بمركز البحوث الزراعية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لقيادات الوزارة للمشروعات التطويرية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة من البنية البحثية والخدمية لخدمة القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

