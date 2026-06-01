رطوبة مرتفعة ورياح مثيرة للأتربة.. رفع حالة الاستعداد بجنوب سيناء لمواجهة التقلبات الجوية

تشهد مدن محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، حالة من عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى رفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن مدن جنوب سيناء تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة يتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية، بسبب زيادة نسب الرطوبة، ليسود طقس حار نهارًا ومعتدل خلال ساعات الليل.

وأوضح المركز أن المحافظة رفعت حالة الطوارئ القصوى بالتزامن مع نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، والتي تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة وعلى فترات متقطعة.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع رؤساء المدن وإدارة المرور لتأمين الحركة على الطرق الدولية والرئيسية، حرصًا على سلامة المسافرين والمترددين على المحافظة، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية للحد من السرعات الزائدة، ومراجعة جاهزية المعدات الثقيلة للتدخل الفوري حال تراكم الرمال على الطرق.

وأضاف أن حركة الملاحة البحرية بموانئ المحافظة تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لكافة المناطق الحيوية، لرصد أي تداعيات محتملة للحالة الجوية والتعامل معها بشكل فوري.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، سجلت مدينة طور سيناء 36 درجة مئوية للعظمى و24 للصغرى، فيما بلغت العظمى في رأس سدر 36 درجة والصغرى 22 درجة. وسجلت طابا 34 درجة للعظمى و21 للصغرى، بينما جاءت سانت كاترين الأقل حرارة على مستوى المحافظة، حيث سجلت 28 درجة للعظمى و13 للصغرى. أما مدينة شرم الشيخ أعلى معدلات الحرارة، بواقع 36 درجة للعظمى و26 للصغرى.

وناشدت الجهات المعنية المواطنين وقائدي المركبات ضرورة توخي الحذر، خاصة على الطرق المكشوفة، والالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على سلامتهم في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.