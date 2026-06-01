كيف تحول قرار استمرار أرني سلوت إلى إقالة مفاجئة في أنفيلد؟

رغم تأكيدات إدارة ليفربول قبل أيام قليلة باستمرار الهولندي آرني سلوت في منصبه، فإن تراجع النتائج خلال الموسم الماضي غير المشهد بالكامل داخل أنفيلد.

ورأت الإدارة أن فقدان الجماهير ثقتها في المدرب قد يهدد استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد، خاصة بعد تزايد الانتقادات وتراجع الأداء.

وبحسب تقارير صحفية، كان ريتشارد هيوز المدير الرياضي من أبرز الداعمين لقرار التغيير، بعدما لمس حالة الغضب المتزايدة بين الجماهير، إلى جانب شعور داخل النادي بأن استمرار سلوت قد يجعل أي تعثر جديد سببًا لأزمة أكبر.

وجاء القرار رغم أن المدرب الهولندي كان يخطط بالفعل للموسم المقبل، بل وبدأ خطوات تدعيم جهازه الفني، قبل أن يتلقى إخطارًا مفاجئًا من الإدارة بتغيير المسار والبحث عن مشروع فني جديد يعتمد على كرة أكثر هجومية ومبادرة.

كما لعبت عدة عوامل دورًا في نهاية التجربة، أبرزها تراجع النتائج، وخسارة الفريق 19 مباراة خلال الموسم، إلى جانب اتساع الفجوة بين سلوت وبعض الجماهير، فضلاً عن الأزمات التي أحاطت بعلاقته مع عدد من اللاعبين وفي مقدمتهم محمد صلاح.

ورغم النهاية الصعبة، سيبقى سلوت صاحب إنجاز تاريخي بعدما قاد ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي في موسمه الأول، ليصبح أول مدرب في تاريخ النادي يرحل بعد فترة قصيرة من تحقيق اللقب.