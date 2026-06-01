طريقة عمل البرجر على الفحم.. نكهة مميزة لعشاق الشواء

يعد البرجر المشوي على الفحم من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة خلال العطلات والتجمعات العائلية، إذ يمنحه الفحم نكهة مدخنة مميزة وطعماً شبيهاً بالمطاعم.

المكونات:

500 جرام لحم بقري مفروم بنسبة دهون متوسطة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري).

خبز برجر.

شرائح جبن شيدر.

شرائح طماطم وخس وبصل.

صوص حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

يُخلط اللحم المفروم مع الملح والفلفل الأسود والبابريكا دون المبالغة في العجن للحفاظ على طراوة البرجر. يُشكل اللحم إلى أقراص متساوية الحجم مع عمل تجويف بسيط في منتصف كل قرص لمنع انكماشه أثناء الشواء. تُشعل الفحم وتُترك حتى تصبح الجمرات هادئة ومتوهجة. تُوضع أقراص البرجر على الشواية فوق حرارة متوسطة وتُشوى لمدة 4 إلى 5 دقائق لكل جانب أو حسب درجة النضج المطلوبة. تُضاف شرائح الجبن فوق البرجر قبل نهاية الشواء بدقيقة حتى تذوب. يُحمص خبز البرجر قليلاً على الشواية، ثم يُحشى بالبرجر والخضروات والصوص المفضل.

نصائح لبرجر مثالي على الفحم:

تجنب الضغط على البرجر أثناء الشواء حتى لا يفقد عصارته.

استخدام لحم يحتوي على نسبة دهون معتدلة يمنح البرجر طعماً أفضل.

ترك البرجر لعدة دقائق بعد رفعه من الشواية قبل التقديم يساعد على الاحتفاظ بالعصارة داخل اللحم.

ويُقدم البرجر المشوي على الفحم مع البطاطس المقلية أو السلطة الخضراء ليكون وجبة متكاملة ومناسبة لمختلف المناسبات.