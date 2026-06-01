بعة الحج الطبية: قدمنا 25 ألف خدمة و38 حالة محجوزة في المستشفيات السعودية

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 24 ألفاً و976 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الأحد 31 مايو .

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم الأحد بلغ 1426 خدمة طبية في عيادات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أما فيما يتعلق بالحالات التي تتلقى رعاية متخصصة في المستشفيات السعودية، أفاد الدكتور أحمد مصطفى بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 38 حالة، منها 36 حالة في مكة المكرمة (16 حالة بالأقسام الداخلية، و6 حالات بالرعاية المتوسطة، و13 حالة بالرعاية المركزة، بالإضافة إلى حالة في الحضانة)، وحالتين في المدينة المنورة (حالة بالرعاية المركزة وحالة بالقسم الداخلي).

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى، عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم الصحية وسرعة تماثلهم للشفاء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.