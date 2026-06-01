إزالة 8 حالات تعدٍ خلال ثاني أيام المرحلة الثانية من الموجة الـ29 بالبحيرة

تواصل محافظة البحيرة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، والتي انطلقت أول أمس السبت الموافق 30 مايو وتستمر حتى 19 يونيو 2026.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية، لتكثيف جهود إزالة التعديات والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومنع أي محاولات للتعدي عليها.

وفي هذا السياق، أسفرت الحملات التي تم تنفيذها أمس الأحد 31 مايو عن إزالة 6 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 478 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن المتغيرات المكانية على مساحة 175 مترًا مربعًا، وذلك داخل المستهدف المحدد للموجة.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية خارج المستهدف على مساحة 2 قيراط و10 أسهم، في إطار المتابعة المستمرة والرصد الفوري لكافة المخالفات والتعامل معها دون تهاون.

ووجهت محافظ البحيرة بتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه فرق العمل الميدانية أثناء تنفيذ قرارات الإزالة، مع المتابعة المستمرة للأراضي التي تم استردادها لضمان عدم التعدي عليها مجددًا، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

يُذكر أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث انتهت المرحلة الأولى خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو 2026، فيما تستمر المرحلة الثانية حتى 19 يونيو الجاري، على أن تنطلق المرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2026.