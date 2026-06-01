جاسيكا حسام الدين تشاهد فيلم إذما مع الجمهور غدا في السينما

تحرص الفنانة جاسيكا حسام الدين على التواجد وسط جمهورها ومشاركة لحظات عرض أعمالها الفنية، حيث تستعد لحضور عرض فيلم إذما غدًا بإحدى دور العرض السينمائي بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تشاهد جاسيكا الفيلم برفقة الجمهور، في أجواء خاصة تتيح لها التعرف على ردود الأفعال المباشرة تجاه العمل، ومشاركة المشاهدين تجربة مشاهدة الفيلم داخل قاعة السينما.

ويأتي هذا الحضور في ظل حالة الاهتمام التي يحظى بها فيلم «إذما» منذ طرحه، حيث جذب أنظار الجمهور المهتم بالأعمال الإنسانية والاجتماعية، كما شهد تفاعلًا ملحوظًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتُعد هذه الفعاليات فرصة مهمة لصناع الأفلام للتواصل بشكل مباشر مع الجمهور، والاستماع إلى آرائهم وانطباعاتهم حول العمل

ويواصل فيلم «إذما» رحلته في دور العرض السينمائي، وسط الإقبال عليه من الجمهور