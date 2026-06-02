محافظ الغربية: غلق وتشميع 9 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية المقررة رسميا

قال اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، إنه تم غلق وتشميع 9 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية المقررة رسميا ، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

حملات مرورية



وأكد عبدالمعطى، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الصيفية المقررة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد محافظ الغربية، على رؤساء المدن والأحياء بتفعيل الإجراءات القانونية والغرامات المالية ضد المخالفين لضمان الحد من مخالفة مواعيد الغلق الرسمية.