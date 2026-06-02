أحمد سليمان: الزمالك يواجه حربا وقرار إيقاف القيد معروف منذ شهرين

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على وجود أيادي خفية تحرك الأزمات ضد الزمالك مشيرا إلى أن توقيت إعلان إيقاف القيد غريب

وقال سليمان عبر برنامج اللعيب على قناة ام بي سي مصر : الزمالك يتم محارتبه وقضية صلاح مصدق قيل أنها 9 أبريل يعني القرار منذ شهرين لماذا ظهر الان؟

وواصل :الظروف صعبة جدا والنادي سيعمل على حلها وليس جديد علينا فك القيد فعلنها من قبل وتعاقدنا مع صفقات جديدة وحققنا بطولات

وأكمل : أطالب جمهور الزمالك بالصبر الفترة المقبلة وعهدي بالمجلس إنه قادر على حل القضايا.

واختتم أحمد سليمان تصريحاته قائلا : الكل يعلم قضايا ومشاكل لكن الحديث في الوقت الحالي غير مناسب ويجب تهدئة الأوضاع للنادي