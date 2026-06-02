قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلاف على أولوية الجلوس | الداخلية تكشف تفاصيل قيام مسن بـ سبّ فتاة بالمترو
نتنياهو يتوعد إيران بالسقوط ويهدد بيروت : لا عودة لنظام طهران
وزير العمل يبحث مع نظيريه الجزائري والسوداني بجنيف تعزيز التعاون وتطوير التدريب المهني
خلفًا لتولسي غابارد.."ترامب" يكلّف بيل بولتي بقيادة الاستخبارات الوطنية مؤقتًا
السيطرة على حريق مصنع تحت التشطيب بالمنطقة الصناعية في العبور
الأغذية العالمي: المناطق الجنوبية بلبنان الأكثر تضررا بسبب القصف الإسرائيلي
رسميا الدولار يتراجع 13 قرشا.. وهذا سعره الآن
نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس
الغرفة 202 تشعل أحلام الأرجنتين.. هل يكتب ميسي الفصل الأخير من الأسطورة في مونديال 2026؟
تراجع الذهب وعيار 18 يسجل رقماً قياسياً
الأغذية العالمي بلبنان: مليون و240 ألف شخص يواجهون انعداما بالأمن الغذائي
ريال مدريد يجهز ثورة ما بعد الانتخابات.. بيريز يقترب من حسم أولى صفقات المشروع الجديد .. إيه الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد سليمان : الحديث عن استبعاد الزمالك من دوري أبطال أفريقيا سراب

أحمد سليمان
أحمد سليمان
باسنتي ناجي

أكد أحمد سليمان أن ما يتردد بشأن استبعاد نادي الزمالك من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا لا يعدو كونه "سرابًا"، مشددًا على أن النادي مر بالعديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، لكنه نجح في تجاوزها والاستمرار في المنافسة على البطولات. 

تصريحات أحمد سليمان

وأضاف سليمان عبر تصريحات اذاعيه:  أن الزمالك اعتاد التعامل مع الظروف الصعبة والتحديات المختلفة، مؤكدًا أن النادي يمتلك القدرة على تخطي الأزمات وتحقيق الإنجازات، كما حدث في مناسبات عديدة سابقة، معربًا عن ثقته في قدرة القلعة البيضاء على مواصلة حصد البطولات رغم أي معوقات. 

وكان قد أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي يمر بمرحلة صعبة تتطلب تكاتف الجميع، مشيرًا إلى وجود بعض الأمور التي تثير التساؤلات حول توقيت إثارة بعض الملفات والأزمات المتعلقة بالقلعة البيضاء.

وقال سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية، إن قضية اللاعب صلاح مصدق تم تداولها إعلاميًا مؤخرًا رغم أن القرار الخاص بها يعود إلى 9 أبريل الماضي، متسائلًا عن أسباب ظهورها في هذا التوقيت تحديدًا، ومن يقف وراء تسريب مثل هذه المعلومات.

وأضاف أن الزمالك سبق له مواجهة ظروف مشابهة، لكنه نجح في تجاوزها من خلال حل أزمات القيد والتعاقد مع صفقات جديدة، فضلًا عن تحقيق بطولات رغم التحديات التي واجهت النادي.

ووجّه عضو مجلس الإدارة رسالة إلى جماهير الزمالك، طالبهم خلالها بالتحلي بالصبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المجلس يعمل على إنهاء جميع الملفات والقضايا العالقة، ولديه القدرة على تجاوز الأزمة الحالية كما حدث في مرات سابقة.

 وانتقد سليمان التركيز الإعلامي على مشكلات النادي قبل الوصول إلى حلول نهائية، مؤكدًا أن الجميع يعلم بوجود بعض القضايا، لكن من الأفضل انتظار نتائج الجهود المبذولة لحلها قبل تصديرها للرأي العام.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية توفير أجواء من الهدوء والاستقرار داخل نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة، بما يساعد الإدارة على العمل بشكل أفضل وإنهاء الأزمات التي تواجه النادي.

أحمد سليمان الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

عريس المونديال.. أول صور من عقد قران النجم عمر مرموش

الذهب

الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

امير ابو العز

فرج عامر : مصر تملك مهاجمًا موهوبًا بجانب حمزة عبدالكريم

سهام جلال

عشرة العمر.. خالد الغندور ينعى سهام جلال برسالة مؤثرة

أرشيفية

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى..الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك وATM

بالصور

بعد معاناتها من انسداد الشرايين الطرفية.. جمال شعبان ينعى سهام جلال بكلمات مؤثرة

وفاة الإعلامية سهام جلال
وفاة الإعلامية سهام جلال
وفاة الإعلامية سهام جلال

محافظ الشرقية يُتابع انتظام الخدمات المقدمة للمترددين على مستشفى أبو كبير المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس

طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..
طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..
طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقة حلقة السمك بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

محمد صلاح

كواليس جديدة.. ماذا طلب محمد صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي؟

سهام جلال

رحيل سهام جلال.. 10 محطات صنعت مشوار «وزيرة السعادة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد