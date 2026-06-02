أحمد سليمان : الحديث عن استبعاد الزمالك من دوري أبطال أفريقيا سراب

أكد أحمد سليمان أن ما يتردد بشأن استبعاد نادي الزمالك من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا لا يعدو كونه "سرابًا"، مشددًا على أن النادي مر بالعديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، لكنه نجح في تجاوزها والاستمرار في المنافسة على البطولات.

تصريحات أحمد سليمان

وأضاف سليمان عبر تصريحات اذاعيه: أن الزمالك اعتاد التعامل مع الظروف الصعبة والتحديات المختلفة، مؤكدًا أن النادي يمتلك القدرة على تخطي الأزمات وتحقيق الإنجازات، كما حدث في مناسبات عديدة سابقة، معربًا عن ثقته في قدرة القلعة البيضاء على مواصلة حصد البطولات رغم أي معوقات.

وكان قد أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي يمر بمرحلة صعبة تتطلب تكاتف الجميع، مشيرًا إلى وجود بعض الأمور التي تثير التساؤلات حول توقيت إثارة بعض الملفات والأزمات المتعلقة بالقلعة البيضاء.

وقال سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية، إن قضية اللاعب صلاح مصدق تم تداولها إعلاميًا مؤخرًا رغم أن القرار الخاص بها يعود إلى 9 أبريل الماضي، متسائلًا عن أسباب ظهورها في هذا التوقيت تحديدًا، ومن يقف وراء تسريب مثل هذه المعلومات.

وأضاف أن الزمالك سبق له مواجهة ظروف مشابهة، لكنه نجح في تجاوزها من خلال حل أزمات القيد والتعاقد مع صفقات جديدة، فضلًا عن تحقيق بطولات رغم التحديات التي واجهت النادي.

ووجّه عضو مجلس الإدارة رسالة إلى جماهير الزمالك، طالبهم خلالها بالتحلي بالصبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المجلس يعمل على إنهاء جميع الملفات والقضايا العالقة، ولديه القدرة على تجاوز الأزمة الحالية كما حدث في مرات سابقة.

وانتقد سليمان التركيز الإعلامي على مشكلات النادي قبل الوصول إلى حلول نهائية، مؤكدًا أن الجميع يعلم بوجود بعض القضايا، لكن من الأفضل انتظار نتائج الجهود المبذولة لحلها قبل تصديرها للرأي العام.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية توفير أجواء من الهدوء والاستقرار داخل نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة، بما يساعد الإدارة على العمل بشكل أفضل وإنهاء الأزمات التي تواجه النادي.