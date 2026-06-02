تعرف على الموقف الخاص لملف تقنين أراضى الدولة بدمياط





عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بملف تقنين أراضى الدولة التابعة لولاية الإصلاح الزراعى، حيث جاء بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و أعضاء اللجنة من ديوان عام المحافظة و مديرية الإصلاح الزراعى.

وتابع " الدكتور حسام الدين فوزى " موقف طلبات التقنين ، ونسب الإنجاز وتحرير العقود للمواطنين، والإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بهذا الملف .

حصر الأراضي بدمياط

وعلى هذا الصعيد،، ووجه " محافظ دمياط " تعليماته إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بتنفيذ حصر شامل ومعاينات لاراضى أملاك الدولة التابعة لولاية الإصلاح الزراعى ، كما أكد " المحافظ " على الدفع باجراءات التقنين ، و الإسراع بوتيرتها ، طبقًا لأحكام القانون والتيسير علي المواطنين، مؤكدًا متابعته لهذا الملف وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أملاك الدولة .