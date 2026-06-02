نحافة وائل كفوري تشعل مواقع التواصل وتثير التساؤلات حول حالته الصحية

أثار الفنان اللبناني وائل كفوري حالة من الجدل والتفاعل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره في مقطع فيديو جديد وهو يتفاعل مع جمهوره على أنغام أغنيته الشهيرة «شو مشتقلك».

ولفت ظهورة الأخير انتباه المتابعين بسبب التغير الملحوظ في ملامحه ونحافته الواضحة ، ما دفع العديد من رواد مواقع التواصل إلى التساؤل حول حالته الصحية.

فيما لم يصدر الفنان وائل كفوري أي تعليق رسمي بشأن ما أثير حول أسباب هذا التغير في مظهره.

وحققت أغنية "شو مشتقلي" للنجم وائل كفوري تفاعلاً واسعاً عبر مختلف المنصات الرقمية، مؤكدةً بعد يومين من طرحها.

تمكّنت الأغنية من تخطّي حاجز المليون مشاهدة عبر قناة وائل كفوري الرسمية على يوتيوب خلال أول يومين فقط على طرحها، كما تصدّرت قائمة الترند في عددٍ من الدول العربية والأجنبية مثل لبنان والاردن والكويت وتونس والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمغرب والسويد وكندا والمانيا، بالتزامن مع وصولها إلى المرتبة الثامنة عالمياً ضمن قائمة YouTube Trending Worldwide، في إنجاز عالمي جديد يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها كفوري مع كل إصدار جديد.