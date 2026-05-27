نحافة ملحوظة.. وائل كفوري يخطف الأنظار بعد طرح «شو مشتقلي»

أثار وائل كفوري تفاعل جمهوره خلال الساعات الماضية بعدما ظهر بإطلالة مختلفة مع طرح أحدث أغانيه «شو مشتقلي»، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وظهر وائل كفوري بملامح مختلفة ونحافة ملحوظة في البوستر الدعائي الخاص بأغنيته الجديدة «شو مشتقلي»، الأمر الذي دفع الجمهور للتعليق على التغيير الواضح في إطلالته.

وطرح النجم اللبناني وائل كفوري الأغنية عبر موقع يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية المختلفة، وهي من كلمات سين، وألحان طارق أبو جودة، فيما تولى عباس صباح مهمة التوزيع والميكس والماستر.

وتمكّنت الأغنية من تخطّي حاجز المليون مشاهدة عبر قناة وائل كفوري الرسمية على يوتيوب خلال أول يومين فقط على طرحها، كما تصدّرت قائمة الترند في عددٍ من الدول العربية والأجنبية مثل لبنان والاردن والكويت وتونس والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمغرب والسويد وكندا والمانيا، بالتزامن مع وصولها إلى المرتبة الثامنة عالمياً ضمن قائمة YouTube Trending Worldwide، في إنجاز عالمي جديد يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها كفوري مع كل إصدار جديد.

وكان وائل كفوري قد أطلق أغنية "شو مشتقلي" باللهجة اللبنانية عبر جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية الرقمية، بإحساس رومانسي يحمل بصمته الفنية المعهودة.

