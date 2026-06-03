حاول اخراجها قبل الانفجار.. إصابة حارس عقار بحروق بسبب أنبوبة بوتاجاز بالإسكندرية

أُصيب حارس عقار بحروق متوسطة، اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق ناتج عن اشتعال أنبوبة بوتاجاز داخل غرفة إقامته بأحد العقارات السكنية بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حريق داخل عقار بشارع كمال الطويل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم فرض سياج أمني بمحيط المكان لتأمين السكان والمارة ومنع امتداد النيران.

وأظهرت المعاينة الأولية أن حارس العقار لاحظ وجود تسرب غاز من الأنبوبة الموجودة بغرفته، فحاول نقلها إلى خارج المكان تفاديًا لوقوع كارثة، إلا أن الغاز المتسرب اشتعل فجأة، ما أدى إلى إصابته بحروق في أجزاء متفرقة من جسده.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده خلال وقت قصير، دون وقوع إصابات أخرى بين سكان العقار أو حدوث خسائر كبيرة بالمبنى.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى رأس التين لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين إصابته بحروق من الدرجة الثانية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.