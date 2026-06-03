الحزب الناصري: لا علاقة لنا بالحركة المدنية.. وندعم إجراءات الدولة لتطبيق القانون

أكد الحزب العربي الديمقراطي الناصري ، برئاسة النائب الدكتور محمد أبو العلا رضوان، أنه لا تربطه أي علاقة بالحركة المدنية الديمقراطية، وليس عضوًا بها من قريب أو بعيد، كما أنه غير معني بأي بيانات أو مواقف تصدر عنها.

وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أنه يقف داعمًا للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة التنفيذية في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه المخالفين للقوانين المصرية، انطلاقًا من حرصه على دعم الاستقرار والتنمية وإعلاء سيادة القانون.

وشدد البيان على رفض الحزب أي محاولات للزج باسمه في قضايا أو مواقف شخصية تخص أفرادًا أو جهات أخرى، مؤكدًا أن مواقفه يتم التعبير عنها فقط عبر قنواته الرسمية وقياداته المعتمدة.

واختتم الحزب العربي الديمقراطي الناصري بيانه، بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يوفق قيادتها لما فيه الخير والصلاح.