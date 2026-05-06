الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

العربي الناصري: نحتاج اصطفافًا عربيًا موحدًا لمواجهة الاعتداءات على الدول العربية

النائب محمد أبو العلا
النائب محمد أبو العلا
عبد الرحمن سرحان

حذر النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، من استمرار التوترات الإقليمية وتزايد الهجمات التي تستهدف بعض الدول العربية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا يضع حدًا لأي اعتداءات تمس سيادة الدول واستقرارها.

وقال «أبو العلا» في بيان له اليوم،  إن ما تشهده المنطقة من تصعيد متكرر يعكس خطورة المرحلة، ويؤكد أن الأمن القومي العربي بات في حاجة إلى إعادة تفعيل آليات التضامن والعمل المشترك بشكل أكثر فاعلية، بما يضمن حماية الدول العربية من أي تدخلات أو اعتداءات خارجية.

 أولوية مطلقة في التحرك السياسي والدبلوماسي العربي

وشدد رئيس حزب العربي الناصري على أن حماية الدول العربية واستقرارها يجب أن تكون أولوية مطلقة في التحرك السياسي والدبلوماسي العربي، مؤكدًا أن استمرار حالة التباين في المواقف يضعف القدرة على مواجهة التحديات ويزيد من حدة الأزمات.

وأضاف أن المطلوب في الوقت الراهن هو اصطفاف عربي حقيقي يعيد الاعتبار لفكرة الأمن الجماعي العربي، ويؤسس لسياسات مشتركة قادرة على مواجهة التهديدات والتدخلات التي تمس سيادة الدول أو تهدد استقرار شعوبها.

وأشار «أبو العلا» إلى أن استمرار الصراعات في المنطقة لا يخدم سوى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، مع ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي سياق متصل، أكد أن هناك أهمية لتعزيز التنسيق السياسي بين الدول العربية في مختلف القضايا الإقليمية، بما يضمن وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات المتصاعدة، لافتًا إلى أن قوة الموقف الجماعي هي الضمان الحقيقي لحماية الأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن أي استقرار حقيقي في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال تعاون عربي شامل يقوم على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لمواجهة الأزمات.

واختتم أبو العلا تصريحاته بالتأكيد على أن وحدة الصف العربي أصبحت ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، داعيًا إلى تجاوز الخلافات والعمل المشترك لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

