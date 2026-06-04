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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تكامل عمراني وطفرة بيعية.. كيف تربع طلعت مصطفى على قمة المطورين في الشرق الأوسط؟

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

تواصل مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ترسيخ موقعها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط من حيث المبيعات والمحفظة التطويرية، مستفيدة من سلسلة من المشروعات العملاقة التي تنفذها داخل مصر وخارجها، والتي دفعت بحجم أعمالها إلى مستويات غير مسبوقة على مستوى المنطقة.

وتستند مكانة المجموعة إلى قاعدة أصول ضخمة ومحفظة أراضٍ تقترب من 128 مليون متر مربع، إلى جانب مشروعات تمتد عبر عدد من أكبر الأسواق العربية، وهو ما عزز قدرتها على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الإيرادات، مع استمرار تصدرها لقوائم المبيعات العقارية في السوق المصرية.

نقلة نوعية من السوق المحلية إلى المنصة الإقليمية

على مدار عقود ارتبط اسم مجموعة طلعت مصطفى بقيادة السوق العقارية المصرية من خلال تطوير مدن متكاملة غيرت خريطة العمران في البلاد، بدءًا من الرحاب ومدينتي وصولًا إلى سيليا ومدينة نور.

وخلال السنوات الأخيرة انتقلت المجموعة إلى مرحلة جديدة من النمو، مع التوسع خارج السوق المصرية عبر مشروعات كبرى في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، مستفيدة من الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة، وهو ما جعلها تمتلك واحدة من أكبر المحافظ العقارية والتطويرية في المنطقة.

ساوث ميد.. المشروع الذي أعاد تعريف سقف المبيعات العقارية

ويمثل مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي أحد أبرز محركات النمو الحالية للمجموعة، بعدما تحول إلى أكبر مشروع سياحي عمراني متكامل على ساحل البحر المتوسط، ويمتد المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع باستثمارات تقترب من تريليون جنيه، فيما تصل مبيعاته المتوقعة إلى نحو 1.6 تريليون جنيه، بما يعادل قرابة 35 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق لمشروع عقاري واحد في السوق المصرية.

وخلال الفترة الأخيرة عززت المجموعة الزخم التسويقي للمشروع عبر حملة دعائية دولية جديدة، مستفيدة من قاعدة عملاء تضم أكثر من 65 جنسية مختلفة، بما يعكس المكانة العالمية التي بات يحظى بها المشروع وقدرته على جذب الطلب المحلي والدولي في آن واحد.

"ذا سباين".. محرك جديد للنمو

ولم تتوقف الطفرة البيعية عند "ساوث ميد"، حيث نجح مشروع "ذا سباين" في تحقيق مبيعات تجاوزت 30 مليار جنيه خلال 15 يومًا فقط من إطلاقه، بما يمثل أكثر من 65% من مستهدفات العام الأول، في مؤشر جديد على قوة الطلب على المنتجات العقارية التي تطورها المجموعة.

ويعد المشروع أول مدينة معرفية متكاملة تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل "مدينتي"، بما يعكس توجه المجموعة نحو تطوير أجيال جديدة من المدن متعددة الاستخدامات ذات القيمة الاستثمارية المرتفعة.

مبيعات قوية تمهد لطفرة جديدة

وعلى الرغم من أن المجموعة سجلت مبيعات جديدة متعاقد عليها بقيمة 49.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، فإن هذه الأرقام تعكس استمرار الطلب القوي على مشروعاتها الرئيسية، خاصة في ظل عدم طرح مراحل كبرى جديدة خلال تلك الفترة.

وشهدت المشروعات القائمة أداءً قويًا، حيث سجل مشروع "ساوث ميد" مبيعات بلغت 6.9 مليار جنيه خلال الربع الأول، بنمو ملحوظ مقارنة بالفترة المقابلة، كما حقق مشروع "بريفادو" أداءً استثنائيًا، إلى جانب مساهمة قوية من مشروع "نور" في دعم المبيعات الإجمالية للمجموعة.

وتعكس هذه النتائج قوة العلامة التجارية لمجموعة طلعت مصطفى وقدرتها على تحقيق مبيعات مرتفعة حتى في الفترات التي لا تشهد طروحات استثنائية، مدعومة بقاعدة عملاء واسعة وثقة كبيرة في مشروعاتها.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى نتائج الربع الثاني من العام، والتي من المتوقع أن تشهد طفرة قوية في المبيعات، مدفوعة بطرح مراحل ومشروعات جديدة، وفي مقدمتها الطروحات الجديدة بمشروع "ساوث ميد"، إضافة إلى استمرار الزخم الذي حققه مشروع "ذا سباين"، وهو ما يرجح تسجيل مستويات مبيعات تفوق بشكل كبير ما تحقق خلال الربع الأول.

السعودية وعمان.. توسيع قاعدة النمو

وعلى المستوى الإقليمي، تواصل المجموعة تنفيذ مشروع "بنان" بمدينة الرياض، أحد أكبر المشروعات العمرانية الخاصة في المملكة العربية السعودية، والذي يمثل نقطة ارتكاز رئيسية لاستراتيجية التوسع في السوق السعودية.

كما عززت المجموعة وجودها في سلطنة عمان من خلال مشروعات "جود" و"يامال"، لتضيف سوقًا خليجية واعدة إلى محفظتها الاستثمارية، وتوسع قاعدة الإيرادات المستقبلية خارج مصر.

ويمنح هذا الانتشار الجغرافي المجموعة حضورًا مباشرًا في عدد من أكبر الأسواق العقارية العربية، بما يوفر فرص نمو طويلة الأجل مدعومة بالطلب المتزايد على المجتمعات العمرانية الحديثة.

أرقام تضع المجموعة في الصدارة

وتعكس المؤشرات الحالية حجم القفزة التي حققتها المجموعة خلال السنوات الأخيرة، إذ تجمع مشروعاتها العملاقة بين مبيعات متوقعة بعشرات المليارات من الدولارات، مدعومة بمحفظة أراضٍ ضخمة ومشروعات متعددة الاستخدامات تشمل الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية والفندقية والسياحية.

وترجمت هذه المكانة إلى حضور قوي على مستوى التصنيفات الإقليمية، حيث تصدرت مجموعة طلعت مصطفى قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة، مستفيدة من حجم المبيعات وقوة الأصول واتساع قاعدة المشروعات.

كما جاء هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، في المركز الرابع بقائمة قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2026، كأول مصري بالقائمة والمصري الوحيد ضمن العشرة الأوائل.

من صدارة السوق المصرية إلى قمة العقار الإقليمي

ومع استمرار النمو القوي لمشروعاتها داخل مصر، والتوسع المتواصل في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، تواصل مجموعة طلعت مصطفى تعزيز موقعها كأحد أكبر مطوري المجتمعات العمرانية المتكاملة في الشرق الأوسط.

وتعكس المشروعات العملاقة التي تنفذها المجموعة، إلى جانب معدلات المبيعات القياسية التي تحققها، نجاح نموذج أعمالها في الجمع بين التطوير العمراني والسياحي والفندقي ضمن منظومة متكاملة، وهو ما رسخ مكانتها كأحد أبرز الأسماء على خريطة التطوير العقاري الإقليمية، وقادها إلى صدارة القطاع في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

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