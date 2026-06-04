محافظ الإسماعيلية يلتقى قدامى لاعبى الإسماعيلى ويؤكد: الحفاظ على مصلحة النادى و هويته أساس الحوار

استقبل اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، وفدا من قدلمى لاعبى النادى، لبحث عددا من المقترحات و الحلول للمشكلات التى يواجهها النادى الإسماعيلى.

و خلال اللقاء، أكد محافظ الإسماعيلى أن النادى الإسماعيلى هو نادى كبير و له تاريخ عريق نسعى جميعا للحفاظ عليه و على هويته و تقديم كافة سبل الدعم له.

ضم الوفد كابتن مصطفى درويش، كابتن محمود حسن، كابتن فوزى جمال،كابتن أحمد العجوز، كابتن عصام عبد العال، كابتن اشرف خضر، كابتن أيمن الجمل، كابتن أحمد فكرى الصغير، كابتن حمام ابراهيم،كابتن محمد صبحى، و كابتن شحتة دسوقى.