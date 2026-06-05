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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان | حظك اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 .. التزم بأولوياتك

برج الميزان
برج الميزان
نهى هجرس

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونرصد لكم توقعات برج الميزان اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

توقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 5 يونيو 2026

حافظ على هدوئك والتزم بأولوياتك، لا تفقد الأمل إذا لم تتحقق الأمور على الفور

توقعات برج الميزان مهنيا

قد تتطلب وظيفتك السفر وتشغلك طوال اليوم، وقد لا تكون علاقتك مع مرؤوسيك في العمل متناغمة

توقعات برج الميزان عاطفيا 

قد يسود جو من عدم الانسجام في علاقتك، وقد تنشب بينك وبين كبار السن خلافات

توقعات برج الميزان ماليا

قد لا يكون التقدم المالي مُشجعاً للغاية اليوم، قد تواجه صعوبات في الحفاظ على توازن مالي جيد

توقعات برج الميزان صحيا 

قد تتطلب صحة كبار السن عناية خاصة، ومن المرجح أيضاً أن تكون هناك نفقات تتعلق برفاهيتهم

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