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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالا باليوم العالمي للبيئة..رئيس جامعة دمنهور : دعم الاستدامة والتحول الأخضر

رئيس جامعة دمنهور
رئيس جامعة دمنهور

تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، والذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، أكدت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، التزامها الكامل بدعم مسار الاستدامة والتحول الأخضر، انطلاقاً من دورها الوطني كإحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وانسجاماً مع توجيهات القيادة السياسية، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إلهامي ترابيس أن اليوم العالمي للبيئة يشكل مناسبة محورية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية ذات الأولوية، باعتبار أن حماية الموارد الطبيعية وصونها واجب وطني وأخلاقي، انطلاقا من إيماننا الكامل بأن البيئة ليست إرثاً ورثناه من أجدادنا، بل أمانة ومسؤولية علينا جميعا الحفاظ عليها، لافتا إلى أن جامعة دمنهور باعتبارها صرحاً علمياً ومنارة للفكر، تدرك أن مسؤوليتها تتجاوز أسوار قاعات المحاضرات لتشمل حماية هذا الوطن وموارده الطبيعية.

وأشار "ترابيس" إلى أن معالجة التحديات البيئية والمناخية تتطلب نهجاً تكاملياً قائماً على الشراكة الفاعلة بين كافة الأطراف المعنية، بما يكفل صون حق الأجيال الحالية والمستقبلية في بيئة صحية وآمنة ومستدامة.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة دمنهور تعتمد مفهوم الاستدامة كإطار حاكم لمنظومة عملها المؤسسية، بما ينعكس إيجاباً على مخرجاتها التعليمية، وأولوياتها البحثية التطبيقية، ودورها التنموي والخدمي. مؤكداً حرص الجامعة على استيعاب البعد البيئي كمحور هام ضمن كافة استراتيجياتها وخططها التطويرية، بهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة علمياً وبحثياً، تمتلك القدرة على توظيف المعرفة والابتكار في التعامل  مع المتغيرات البيئية والمناخية.

واختتم "ترابيس" بالتأكيد على أن الجامعة ستمضي قدماً في تنفيذ سياساتها ومبادراتها الداعمة للتحول الأخضر، باعتبارها شريكاً أصيلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة القائمة على الاستدامة.

اليوم العالمي للبيئة جامعة دمنهور التحول الأخضر

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