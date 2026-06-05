أبرزها الجراجات والمناطق الأثرية.. بكري: 8 محاور رئيسية في تعديلات قانون التصالح

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تعديلات قانون التصالح تتضمن نحو 8 محاور رئيسية تستهدف توسيع نطاق التصالح وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

تفاصيل التصالح في بعض الحالات

وأوضح بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن التعديلات تشمل السماح بالتصالح في بعض الحالات مثل الجراجات، إلى جانب إتاحة التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، بالإضافة إلى تسهيلات تتعلق باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف، مع تخفيف الاشتراطات الخاصة بتشطيب الواجهات.

وأكد بكري أن الهدف من هذه التعديلات هو الوصول إلى حلول عملية لمشكلات ممتدة منذ سنوات، بما يحقق التوازن بين تقنين الأوضاع ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.