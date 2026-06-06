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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنجلاديش وتركيا تتفقان على إنشاء لجنتين مشتركتين على المستوى الوزاري

بنجلاديش وتركيا
بنجلاديش وتركيا
أ ش أ

اتفقت بنجلاديش وتركيا اليوم "السبت" على إنشاء لجنتين مشتركتين على المستوى الوزاري، إحداهما مختصة بالتعاون الدفاعي، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية الثنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس وزراء بنجلاديش طارق رحمن في العاصمة "داكا"، وذلك وفقا لما أوردته شبكة "تشانيل 24" البنغالية في نسختها الإنجليزية.

وفي السياق ذاته.. أفاد مكتب رئيس وزراء بنجلاديش بأن المحادثات بين فيدان ورحمن تركزت على توسيع التعاون من خلال مشاركة وزارية منظمة.. مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على عقد اجتماعات سنوية على مستوى وزراء الخارجية من أجل تعزيز العلاقات الاستراتيجية.

وأضاف أن الجانبين بحثا مجموعة واسعة من القضايا خلال المحادثات، بما في ذلك التجارة والاستثمار وغيرها.

وكان وزير الخارجية التركي قد وصل إلى العاصمة البنغالية (داكا) أول أمس الخميس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

بنجلاديش وتركيا وزير الخارجية التركي رئيس وزراء بنجلاديش

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