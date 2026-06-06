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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بين الحب والمكانة الاجتماعية.. لماذا تغيرت معايير اختيار شريك الحياة؟

شريك الحياة
شريك الحياة
محمد البدوي

شهدت معايير اختيار شريك الحياة تغيرات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت على أولويات الشباب والفتيات عند اتخاذ قرار الزواج.

الصفات الشخصية والتوافق الإنساني

وبينما كانت الصفات الشخصية والتوافق الإنساني تتصدر معايير الاختيار لدى الكثيرين، برزت عوامل أخرى مثل المكانة الاجتماعية والوضع الوظيفي والاستقرار المادي باعتبارها عناصر مؤثرة في قرار الارتباط. 

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نجاح الحياة الزوجية

وفي هذا السياق، كشف المستشار محمد ميزار، المحامي بالنقض والمتخصص في الشأن الأسري، عن أبرز الأسباب التي تقف وراء هذا التحول، مؤكدًا أن نجاح الحياة الزوجية لا يرتبط بعامل واحد، بل يتطلب توازنًا بين الجوانب العاطفية والاجتماعية والاقتصادية.

اختيار شريك الحياة

وأكد المستشار محمد ميزار أن بعض الشباب والفتيات باتوا يولون أهمية كبيرة للمكانة الاجتماعية أو الوضع الوظيفي عند اختيار شريك الحياة، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة موجودة داخل المجتمع بدرجات متفاوتة، لكنها لا تمثل القاعدة العامة.

مستقبل العلاقة الزوجية

وأوضح خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" أن قضية اختيار شريك الحياة أصبحت من أكثر الملفات التي تحظى بالنقاش، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسرة ومستقبل العلاقة الزوجية، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص ينجذبون إلى المناصب أو المكانة الاجتماعية دون التركيز بشكل كافٍ على التوافق الإنساني والعاطفي.

ظهور مشكلات أسرية

وأضاف أن الاعتماد على الاعتبارات المادية أو الوظيفية فقط قد يؤدي إلى ظهور مشكلات أسرية لاحقًا، خاصة إذا غاب التفاهم بين الطرفين أو طغت الالتزامات المهنية على الحياة الأسرية.

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 الاستقرار المالي والتكافؤ الاجتماعي

وأشار إلى أن الاستقرار المالي والتكافؤ الاجتماعي يظلان من العناصر المهمة في نجاح الزواج، خصوصًا داخل بعض الفئات الاجتماعية التي تضع معايير محددة لاختيار شريك الحياة، إلا أن هذه العوامل وحدها لا تكفي لضمان علاقة مستقرة.

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التوافق الفكري والنفسي

وشدد على أن التوافق الفكري والنفسي، إلى جانب القدرة على تحمل المسؤولية وبناء شراكة حقيقية، تمثل الركائز الأساسية لاستمرار الحياة الزوجية، محذرًا من تحويل الزواج إلى معادلة مادية تفتقد إلى المشاعر والروابط الإنسانية.

التوافق العاطفي والاجتماعي

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاختيار الناجح لشريك الحياة يجب أن يستند إلى مزيج متوازن من التوافق العاطفي والاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن بناء أسرة مستقرة وقادرة على مواجهة تحديات الحياة المختلفة.

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