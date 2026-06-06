مزاعم كاذبة.. استقالة رئيس نادي وست هام من منصبه| تفاصيل

استقال سوليفان، الرئيس المشارك لنادي وست هام يونايتد، من منصبه اليوم بعد علمه بما وصفه بـمزاعم كاذبة، تعود لعقود مضت كانت على وشك النشر.

وتنحى رجل الأعمال البالغ من العمر 77 عامًا عن منصبه كمدير في شركة WH Holding Limited ونادي وست هام، الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة من الموسم.

وفي بيان شخصي مطول، قال سوليفان إنه علم بأن "المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، وتعود لعقود مضت والمتعلقة بحياته الشخصية، ستُبث وتُنشر.

وأضاف سوليفان: “لقد ضخمت وسائل الإعلام هذه المزاعم الكاذبة الموجهة ضدي” بعد حياة قضيتها في بناء أعمال في مجال صناعة الترفيه للكبار، حيث التقيت بآلاف النساء، من المؤسف أنه لا مفر من توجيه عدد قليل من الادعاءات بسوء السلوك ضدي.



وأعلن سوليفان أنه سيقاضي هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بتهمة التشهير، بالإضافة إلى أي وسيلة إعلامية أخرى "تكرر أي ادعاءات تشهيرية".

ادعاءات لا علاقة لها بنادي وست هام



وأكد النادي أن أياً من هذه الادعاءات لا يمت بصلة إلى نادي وست هام أو أي من عملياته.

وسيستمر الرئيس التنفيذي المؤقت، كريم فيراني، الذي يرفع تقاريره إلى مجلس الإدارة الحالي، في قيادة العمليات اليومية للنادي، وفقًا لما ذكره نادي وست هام.

وسيقدم النادي تحديثًا بشأن الهيكل المستقبلي لمجلس الإدارة في الوقت المناسب.

وصف سوليفان قراره بالتنحي بأنه "مؤلم للغاية" ولكنه كان ضروريًا.

وأضاف سوليفان: "بعد ثلاثين عامًا في عالم كرة القدم، كان نادي وست هام يونايتد من أعظم شغفي وشرفي في حياتي. أهتم بشدة بالنادي، وجماهيره، ولاعبيه، وطاقمه، ومستقبله. في هذا الوقت العصيب والهام الذي يمر به النادي، أرفض السماح لأموري الشخصية بأن تُشتت انتباهه أو تُزعزع استقراره."



بعد هبوطه، سيلعب وست هام في دوري الدرجة الثانية (التشامبيونشيب) للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012.



واختتم سوليفان: “أتنحى عن منصبي لأُكرّس كل طاقتي واهتمامي لمواجهة هذه الادعاءات الباطلة. لقد كلفتُ فريقي القانوني رسميًا، ونحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل شكوى كاذبة قُدّمت ضدي، سأسعى إلى إنصافي الكامل، قانونيًا وعلنيًا، على جميع الأصعدة”.