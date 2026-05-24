توتنهام يضمن البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز وهبوط وست هام

ضمن توتنهام هوتسبير البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المقبل بعد أن فاز على ضيفه إيفرتون 1-0 في الجولة الأخيرة من منافسات الموسم الحالي.

سجل البرتغالي جواو بالينيا هدف الانتصار الغالي لتوتنهام في الدقيقة 43.

وهبط وست هام يونايتد إلى الشامبيونشيب رغم فوزه على ضيفه ليدز يونايتد 3-0.

وسجل لوست هام فالنتين كاستيلانوس 67، جارود بوين 79، وكالوم ويلسون 90+4.

وأنهى توتنهام الموسم في المركز 17 برصيد 41 نقطة، أما وست هام ففي المركز 18 برصيد 39 نقطة وانضم إلى بيرنلي وولفرهامبتون.

يذكر أن الفرق التي صعدت من الشامبيونشيب هي هال سيتي، كوفنتري سيتي، إبسويتش تاون.