آلاف الجماهير تدعم توتنهام أمام إيفرتون.. صور

يستعد فريق توتنهام لمواحهة ايفرتون وسط مخاوف من الهبوط لدوري الدرجة الأولى “التشامبيونشيب” للمرة الأولى منذ 49 عاما

وتقام مباراة توتنهام وايفرتون اليوم الاحد في تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب «توتنهام»، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي

وحرصت الآلآف من جماهير توتنهام علي دعم الفريق والتوجه لملعب المباراة



ويسعي فريق توتنهام للتعادل او الفوز خاصة وان اي هزيمة ستضمن الهبوط رسميا

يحتل توتنهام المركز السابع عشر برصيد 38 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين فقط عن وست هام صاحب المركز الثامن عشر