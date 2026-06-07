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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

فوضى الصفحات المزيفة.. كيف تحاصر الدولة شبكات الاحتيال عبر مواقع التواصل؟

جرائم الانترنت
جرائم الانترنت
حسن رضوان

تصاعدت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة إنشاء الحسابات والصفحات الإلكترونية الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُستخدم في عمليات النصب والترويج لمنتجات أو خدمات مزيفة، الأمر الذي دفع العديد من الجهات الرسمية إلى توجيه تحذيرات للمواطنين من التعامل مع تلك الصفحات مجهولة المصدر.

وفي هذا السياق، حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المواطنين من الانسياق وراء بعض الصفحات المزيفة على موقع “فيس بوك”، والتي تدّعي بيع عسل النحل ومنتجات غذائية أخرى منسوبة إلى الوزارة على غير الحقيقة، مؤكدة عدم مسؤوليتها عن تلك الإعلانات الوهمية.

عقوبات إنشاء الحسابات والصفحات الإلكترونية الوهمية

ويستعرض موقع صدى البلد العقوبات القانونية المقررة بحق مرتكبي جرائم إنشاء الحسابات الإلكترونية المزيفة، وفقًا لما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

ونصت المادة 24 من القانون على معاقبة كل من أنشأ بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما شدد القانون العقوبة في حال استخدام الحساب أو الموقع الوهمي للإساءة إلى الجهة أو الشخص المنتحل اسمه، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وفي حال ارتكاب الجريمة ضد إحدى الجهات أو المؤسسات العامة، نص القانون على توقيع عقوبة السجن، إلى جانب غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 300 ألف جنيه.

وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال والنصب عبر المنصات الرقمية.


 

إنشاء الحسابات والصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عمليات النصب والترويج

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