نسرع الرتم.. أمير هشام يوجه نصيحة للاعبي المنتخب قبل لقاء بلجيكا

وجه الإعلامي امير هشام رسالة إلى لاعبي منتخب مصر بعد الهزيمة امام منتخب البرازيل قبل أيام من كأس العالم.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي اكس :" تجربة مفيدة لمنتخب مصر رغم الخسارة من البرازيل، مهم اوي نسرع شوية من رتم اللعب علشان يكون عندنا فرصة نكون افضل من كدة ونتأهل عن مجموعتنا ان شاء الله

‏كل التوفيق لمنتخبنا 🇪🇬

وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هانتينجتون بنك بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في ختام استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.