محافظ جنوب سيناء: توفير الأجواء الملائمة لطلاب الإعدادية بشرم الشيخ

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء اختباراتهم في هدوء وانضباط.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وحنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية.

وخلال تفقده اللجان، تابع محافظ جنوب سيناء انتظام دخول الطلاب إلى مقار الامتحانات، ومستوى الانضباط داخل المدرسة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير جميع سبل الراحة والرعاية اللازمة للطلاب، بما يهيئ لهم بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية المتابعة المستمرة لسير الامتحانات بمختلف اللجان على مستوى المحافظة، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 3681 طالبًا وطالبة على مستوى محافظة جنوب سيناء، موزعين على 52 لجنة بمختلف المدن، منها 12 لجنة بمدينة طور سيناء، و10 لجان بمدينة رأس سدر، و3 لجان بمدينة دهب، و5 لجان بمدينة نويبع، و5 لجان بمدينة سانت كاترين، و5 لجان بمدينة أبو رديس، و7 لجان بمدينة أبو زنيمة، و5 لجان بمدينة شرم الشيخ.