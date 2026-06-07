العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة بالإسماعيلية تواصل تقديم خدماتها البيطرية المتخصصة

تواصل العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة التابعة لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تقديم خدماتها البيطرية المتخصصة، حيث تم علاج ٥٣ حالة خلال الفترة من السبت ٢٠٢٦/٥/٣٠ إلى الخميس ٢٠٢٦/٦/٤.

جاء ذلك حسب اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

شملت: تحصين أمراض فيروسيه ٥ حالات، باطنة ٥ حالات، طفيليات خارجية ٤ حالات، فحوصات سونار ٢٢ حالة، طفيليات داخلية ٧ حالات، جلدية وجرب ٣ حالات، جراحة حالة واحدة، تشريح ٦ حالات.

ويأتي هذا النشاط في إطار تطبيق سياسة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الهادفة إلى تطوير أساليب التشخيص ورفع كفاءة وجودة الخدمات البيطرية المقدمة للمواطنين.

وجديرًا بالذكر، أن العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة، تقع

بجوار محطة بنزين الجلاء – حي أول – الإسماعيلية.