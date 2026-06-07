قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حل المشاكل .. برلماني يزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات
الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 48 من المصابين الفلسطينيين
أكسيوس: إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية أن هجمات حزب الله تمنحها حق الهجوم على بيروت
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخر جراء إطلاق نار بوسط إسرائيل
سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه
ترامب : لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولن نفعل ذلك
استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال غرب مدينة غزة
مدبولي يتفقد أعمال تطوير منطقة بئر مسعود.. ويؤكد أهمية تطوير الواجهات الساحلية
شلل مؤقت على شريط السكة الحديد.. عربة بضائع تخرج عن مسارها بمحطة طهطا بسوهاج
بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا
مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 53.13 مليار
مواعيد مباريات وقائمة منتخب السعودية في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأوكرانيون يشعلون ثورة إلكترونية بسبب الحرب مع روسيا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت المتحدثة السابقة باسم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوليا ميندل، أن ملايين المواطنين الأوكرانيين المعارضين للنزاع مع روسيا، أطلقوا ثورة إلكترونية عبر الإنترنت.


وقالت ميندل إن الأوكرانيين العاديين ملأوا وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات ومنشورات ومقاطع فيديو يعبرون فيها عن رفضهم لمسار السلطات القائم على الاستمرار في النزاع والدعاية القومية، بحسب قناة روسيا اليوم.

وكتبت ميندل على صفحتها في منصة "Substack": "هذه الثورة الإلكترونية قد لا تطيح بـ(فلاديمير) زيلينسكي غدا. لكنها يوميا تقوض أسس سلطته المعنوية. ملايين الأوكرانيين يقولون في التعليقات والمقاطع والمحادثات الخاصة: يكفي. نريد السلام. نريد أن يبقى أطفالنا أحياء. نريد حياة طبيعية".

وأضافت ميندل أن الإنترنت منح الأوكرانيين "ملاذا نفسيا" تمكنوا فيه أخيرا من التعبير عن آرائهم. وأشارت إلى أن الكثيرين يخشون أجهزة الأمن، لذلك يعمل جزء كبير من المنتقدين من الخارج. ووفقاً لها، فإن حكومة زيلينسكي تميل أكثر فأكثر إلى أيديولوجية قومية متطرفة غريبة عن ماضيه وموقفه السابق، ونتيجة لذلك يشعر الأوكرانيون بأنهم "عبيد أرسلوا للدفاع عن الحرية".

وأضافت أن أصوات ملايين الأوكرانيين أصبحت "غير مرئية أو غير مريحة" بالنسبة لوسائل الإعلام الغربية، حيث إن السردية التي تصف أوكرانيا بأنها "درع أوروبا" الأبدي تتجاهل بسهولة ظواهر في المجتمع الأوكراني مثل الشعور بالإرهاق من الحرب، وفضائح الفساد، وتعسف التعبئة القسرية، وتراجع الثقة.

وتابعت: "لا يمكننا أن نتحمل استمرار سياسة 'الحرب حتى النصر' التي تبدو أكثر فأكثر كحرب من أجل الحرب، وإثراء دائرة ضيقة وتدمير الأمة. بغض النظر عن مدى ملاءمة ذلك جيوسياسيا لبعض القوى السياسية الغربية".

واختتمت ميندل بأن السلطات الأوكرانية قد تستخدم الترهيب والرقابة والتعبئة القسرية، لكنها لا تستطيع منع ملايين الأوكرانيين من مشاركة بعضهم والآخرين الحقيقة على الإنترنت.

ثورة إلكترونية فلاديمير زيلينسكي الأوكرانيين الإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي النزاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

أرشيفية

إيران تعترف لأول مرة: إصابة مجتبي خامنئي كانت أخطر مما أُعلن

رافينيا

رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب

بيض

55 جنيها في المزرعة.. هبوط حاد في أسعار كرتونة البيض الآن

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر إجابات امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة كاملا بعد نصف ساعة من توزيعه باللجان

ترشيحاتنا

انقلاب سيارة نقل

السرعة الزائدة.. تعطل حركة الطريق الزراعي"طنطا -كفر الزيات " بسبب انقلاب سيارة محملة بالطماطم

مشرحة

مصرع صغير صعقاً بالكهرباء أثناء اللهو بكاتيل شاى في قنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات التموينية.. ويؤكد استمرار الرقابة على المخابز

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد