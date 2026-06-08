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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيلينسكي في لندن يلتقي قادة أوروبا.. تحركات دبلوماسية تعيد رسم المشهد بأوكرانيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني
محمود محسن

علق الدكتور فولوديمير شوماكوف، دبلوماسي سابق، على اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع القادة الأوروبيين في العاصمة البريطانية لندن، قائلا إن اليوم شهد توحّد أوكرانيا وأوروبا حول الأمن المشترك وأمن أوكرانيا، وحول تقديم أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا، لافتا إلى أن أوكرانيا اليوم تعاني بشكل كبير من القصف الصاروخي من قبل روسيا، حيث تستخدم روسيا صواريخ باليستية، وأطلقت أكثر من 12 ألف صاروخ ضد أوكرانيا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه من المرجّح أن يتم التطرق أيضاً إلى انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وما هي الالتزامات التي ستُقدَّم لأوكرانيا من أوروبا.

قطعت خطوط الإمداد الروسية

وأوضح أنه أهم شيء هو الدفاع عن أوكرانيا وتقديم الأسلحة المطلوبة، أوكرانيا تطلب تدفّق الأسلحة المتطورة، ويدور الحديث عموماً حول أنظمة دفاع جوي، وهذا في ظل ما يبدو أنه بداية لحرب جوية، مع سيطرة شبه جزيرة القرم، حيث تستهدف مسيّرات أوكرانية بنى تحتية عسكرية، وقطعت خطوط الإمداد الروسية في جنوب أوكرانيا المحتلة، وكذلك في شبه جزيرة القرم.

الدكتور فولوديمير شوماكوف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادة الأوروبيين العاصمة البريطانية

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