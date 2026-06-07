مسؤول أمريكي: جميع الأسلحة يجب أن تكون خاضعة لسلطة الحكومة اللبنانية

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أنه على حزب الله أن يختار إما مواصلة حرب عبثية أو السماح بعودة النازحين وإعادة إعمار لبنان ، مضيفا “ يجب أن تكون جميع الأسلحة خاضعة لسلطة الحكومة اللبنانية.”

وقال المسؤول الأمريكي: حزب الله وحده يتحمل المسؤولية عن أي استمرار للأعمال العدائية.

وأضاف المسؤول الأمريكي: الشروط المطروحة عادلة وتحظى بموافقة لبنان وإسرائيل وتوفر مسارا واضحا لإنهاء القتال.

وتابع المسؤول الأمريكي: على حزب الله التوقف فورا عن إطلاق النار والسماح لهذه الاتفاقات بأن تدخل حيز التنفيذ.

وختم : حزب الله يواصل استغلال البنية التحتية المدنية لإخفاء الأسلحة ما يعرض المدنيين للخطر.