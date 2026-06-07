قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026
قداسة البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدمية من كنائس ناشڤيل بأمريكا
أحمد موسى: مصطفى شوبير تألق أمام البرازيل.. ورسائل ثقة من نجوم العالم قبل مواجهة بلجيكا
غداً بـ 6 أكتوبر.. مدبولي يفتتح خطوط إنتاج جديدة بمصنعين عالميين ويتفقد مصانع أخرى
ارتفاع حصيلة مصابي العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 20 شخصا
إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة
برشلونة يواجه أزمة جديدة تهدد أعمال تجديد ملعب كامب نو ومشروعات أخرى
في جولة تفقدية.. الرئيس السيسي يتابع سير الأعمال بالقيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة
ضياء السيد: مواجهة البرازيل كشفت عيوب منتخب مصر.. ومصطفى شوبير نجم المباراة
وزير النفط القطري يؤكد أهمية التنسيق بين الدول المنتجة لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية
خيال مريض.. هشام ماجد يشارك بوستر مسرحيته الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: جميع الأسلحة يجب أن تكون خاضعة لسلطة الحكومة اللبنانية

سلاح حزب الله
سلاح حزب الله
محمود نوفل

نقل موقع  أكسيوس عن مسؤول أمريكي أنه على حزب الله أن يختار إما مواصلة حرب عبثية أو السماح بعودة النازحين وإعادة إعمار لبنان ، مضيفا “ يجب أن تكون جميع الأسلحة خاضعة لسلطة الحكومة اللبنانية.”

وقال المسؤول الأمريكي: حزب الله وحده يتحمل المسؤولية عن أي استمرار للأعمال العدائية.

وأضاف المسؤول الأمريكي: الشروط المطروحة عادلة وتحظى بموافقة لبنان وإسرائيل وتوفر مسارا واضحا لإنهاء القتال.

وتابع المسؤول الأمريكي: على حزب الله التوقف فورا عن إطلاق النار والسماح لهذه الاتفاقات بأن تدخل حيز التنفيذ.

 وختم  : حزب الله يواصل استغلال البنية التحتية المدنية لإخفاء الأسلحة ما يعرض المدنيين للخطر.

لبنان حزب الله إعادة إعمار لبنان إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

زيادة المعاشات 2026

رسمياً أول يوليو.. نسبة زيادة المعاشات السنوية2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المعاشات

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

المعاشات

حل المشاكل .. برلماني يزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

أرشيفية

بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

أسعار السبائك

سعر الذهب عيار 24 والسبائك في الصاغة

صورة تعبيرية

تفاؤل محلي ودولي بشأن الاقتصاد المصري.. معدلات نمو قوية وطرح شركات جديدة في البورصة

سعر البيض في مصر

طبق البيض بـ 55 جنيها.. انخفاض ملحوظ في الأسواق

بالصور

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
باتريك جودفري

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد