أخبار الوادي الجديد| نائب المحافظ يتفقد أعمال تطوير أرض المعارض.. وغرف عمليات التعليم تتابع الامتحانات

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الساعات الماضية كان من أهمها، نائب محافظ الوادى الجديد يتفقد اعمال تطوير أرض المعارض بحى الأمل بالخارجة.

تفقد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال التطوير الجارية بأرض المعارض بحي الأمل بمدينة الخارجة، وذلك في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ورفع كفاءة الأصول الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وتابع نائب المحافظ معدلات تنفيذ الأعمال بالموقع، والتي تشمل إنشاء ٦٠ باكية عرض حديثة وممرات داخلية، وإعادة تنظيم المساحات بما يحقق الاستغلال الأمثل للموقع ويدعم جاهزيته لاستضافة الفعاليات والمعارض المختلفة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٣٧ باكية حتى الآن، موجهًا بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

غرف عمليات التعليم تتابع امتحانات الإعدادية والدبلومات الفنية بالوادي الجديد

وجّه الدكتور إبراهيم قناوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بضرورة تكاتف جميع الجهود وتوفير الأجواء المناسبة والآمنة للطلاب داخل اللجان الامتحانية، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل، مع سرعة التعامل الفوري مع أي معوقات.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، بحضور أعضاء الغرفة وجميع المعنيين، لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، من خلال التواصل اللحظي والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس، لمتابعة انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يحقق الانضباط ويوفر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء واستقرار.



وشدد قناوي على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ومتابعة اللجان أولًا بأول، ورصد أي ملاحظات أو مشكلات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية وعدم التأثير على الطلاب..

مجانا طوال الامتحانات، مركز بلاط بالوادي الجديد يوفر وسائل نقل مكيفة لطلاب الثانوية الأزهرية

وفرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، بمحافظة الوادي الجديد، سيارة مكيفة لنقل طلاب وفتيات الشهادة الثانوية الأزهرية طوال فترة الامتحانات، وذلك في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بتقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب.

صرح بذلك حامد الشيخ رئيس مركز ومدينة بلاط؛ مشيرًا إلي أن السيارة تتولي نقل الطلاب يوميًا من مركز بلاط إلى مقار لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمدينة موط بمركز الداخلة، ثم إعادتهم عقب انتهاء الامتحانات، وذلك بالمجان، تيسيرًا عليهم ومراعاةً لبعد المسافة بين محل إقامتهم ومقر اللجان.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المحافظة والوحدة المحلية لتوفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، وضمان انتظام وصولهم إلى اللجان في المواعيد المحددة، بما يسهم في توفير أجواء مستقرة تساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.



وأكدت الوحدة المحلية استمرار تقديم الخدمة حتى انتهاء أعمال الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة بالاهتمام بالطلاب وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يعكس حرص الأجهزة التنفيذية على دعم العملية التعليمية ورعاية الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

كما أعرب الطلاب وأولياء الأمور عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أنها ساهمت في تخفيف أعباء الانتقال وتكاليف السفر اليومية، خاصة مع انعقاد اللجان خارج نطاق المركز، الأمر الذي وفر لهم قدرًا كبيرًا من الراحة والاطمئنان خلال فترة الامتحانات.

وأشار عدد من الطلاب إلى أن توفير وسيلة نقل منتظمة ومكيفة ساعدهم على الوصول إلى اللجان في المواعيد المحددة دون عناء، بما انعكس إيجابًا على حالتهم النفسية وقدرتهم على التركيز أثناء أداء الامتحانات.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على تقديم الدعم اللازم للطلاب بمختلف المراكز، وتوفير المناخ المناسب لهم خلال موسم الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة بالاهتمام بقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية وبناء الإنسان.