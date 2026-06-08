القابضة للمياه تنشر فيديو توعويًا ضمن حملة «كل نقطة بتفرق» للتوعية بمخاطر تسربات المياه المنزلية

نشر المكتب الإعلامي للشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحي في إطار جهود الشركة القابضة لنشر الوعي المائي وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه، فيديو توعويًا جديدًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ضمن حملة «كل نقطة بتفرق»، بهدف توعية المواطنين بمخاطر تسربات المياه داخل المنازل وآثارها السلبية على المباني، وزيادة قيمة فاتورة استهلاك المياه.

وأوضح الفيديو أن تسربات المياه لا تقتصر آثارها على إهدار كميات كبيرة من المياه فقط، بل تمتد لتشمل تآكل أساسات وحوائط المنازل، وتلف الأدوات الصحية نتيجة الصدأ والرطوبة، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الكهرباء بسبب استمرار تشغيل مواتير رفع المياه لفترات طويلة دون توقف، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع فواتير المياه والكهرباء على المواطنين.

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أهمية سرعة اكتشاف وإصلاح أي تسربات داخلية فور ظهورها، من خلال غلق محبس المياه والتعامل الفوري مع مصدر التسرب، حفاظًا على سلامة المنشآت وترشيدًا لاستهلاك المياه والطاقة.

كما دعت الشركة المواطنين إلى سرعة التعامل مع التسربات المنزلية مهما كانت بسيطة، مؤكدة أن كل قطرة مياه يتم الحفاظ عليها تسهم في حماية الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وذلك في إطار رسالة حملة «كل نقطة بتفرق» التي تستهدف نشر السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالاستخدام الرشيد للمياه.

وتقدم صفحة «كل نقطة بتفرق» على منصة الفيسبوك العديد من الرسائل التوعوية والنصائح الخاصة بالحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ عليها.