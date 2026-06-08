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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية الأزهرية.. وتعزيز كفاءة محطات الصرف الصحي

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 7/6/2026 أحداثا متنوعة.

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عدداً من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لمتابعة انتظام العملية الإمتحانية والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الإمتحانات فى سهولة ويسر .


محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية .. شاهد

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاء موسع مع شاغلى البايكات بالسويقة الجنوبية بمدخل سوق السيل ، والبالغ عددها 38 باكية ، وذلك فى إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم السوق والقضاء على مظاهر العشوائية والتعديات.


إجراءات صارمة.. محافظ أسوان يحسم توزيع باكيات السويقة الجنوبية بسوق السيل

تفقد فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، وأحمد شحاته، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة معهد فتيات أسوان لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي التى انطلقت اليوم الأحد ٢٠٢٦/٦/٧ ، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٧/٩ .


رئيس منطقة أسوان يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة الفتيات ..صور

جهود متنوعة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود فرق الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل مع الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط الحريق لمياه الشرب قطر 3 بوصة الخاص بمنطقة المسلة الناقصة ، وذلك لضمان سرعة إعادة الخدمة وتقليل أى تأثيرات على المواطنين .


محافظ أسوان يتابع أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بمنطقة المسلة

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته التفقدية بعدد من المناطق الحيوية ، حيث تفقد شارع السودانية للوقوف على مستوى الخدمات ومدى الإلتزام بالضوابط المنظمة لحركة المواطنين والأنشطة التجارية .


محافظ أسوان يتفقد شارع السودانية ويوجه بإزالة الإشغالات والإلتزام بخطوط التنظيم

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعمال تطوير محطة الصرف الصحى رقم (11) بمنطقة الكرور ، والتى تتضمن تركيب المطرقة المائية بالتعاون بين شركة صرف القاهرة الكبرى ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بالمنطقة .


تعزيز الكفاءة وتقليل الأعطال..محافظ أسوان يتابع ميدانياً أعمال تركيب المطرقة المائية بمحطة الصرف الصحى بالكرور

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