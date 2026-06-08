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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بأوزنيمة

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة ابوزنيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.


وتعود أحداث القضية إلى 10 فبراير 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة ابوزنيمة  تفيد بقيام المتهم "محمد . ع. ر. ع " (19 عامًا)، عاطل ومقيم بمدينة ابوزنيمة ، بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذه من منطقة الحى الاول  والمناطق الجبلية والطريق الدولى مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبإجراء التحريات، تبين صحة المعلومات الواردة. وعقب استصدار إذن من جهات التحقيق لضبطه وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة،

تم إعداد كمين أمني بمنطقة "الحى الاول " ، بعد ورود معلومات تفيد بتوجهه لتسليم كمية من المواد المخدرة  بالمناطق الجبلية . 


تم عدة امنه ثابته ومتحركة 
وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته كيس بلاستيك اسود اللون وبفضة تبين بداخلة  100 قطعة من مخدر الحشيش،  وبتفتيشة عثر بحوزته على مبلغ 270 جنية ، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واعترف بأن المبلغ المالي المضبوط متبقى من متحصلات  بيع سابقة ، وأن الهاتف المحمول كان يستخدم في التواصل مع العملاء.


وتم تحرير المحضر رقم 43 لسنة 2026 جنح ابوزنيمة  وبعرض المتهم على جهات التحقيق، قرر عبدالعزيز عدلى وكيل النائب العام لنيابات راس سدر حبسه احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها، مع إيداع المبالغ المالية المضبوطة خزينة المحكمة.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة.


وعقب استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات وقُيدت برقم 245 لسنة 2026 كلى جنوب سيناء ، وبجلسة اليوم  أصدرت المحكمة  حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.

جنوب سيناء جنايات مخدرات أبو زنيمة حكم

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